Пяти районам столицы Приволжья угрожает подтопление

«В связи с увеличением притока с Рыбинского водохранилища и боковых притоков за прошедшие сутки в Горьковском водохранилище, уровень верхнего бьефа поднялся до критической отметки», — отмечают в пресс-службе администрации города.

В зону подтопления могут попасть территории в Автозаводском, Сормовском, Ленинском, Канавинском и Московском районах. Наибольший уровень воды ожидается на улицах Бетанкура, Совнаркомовская, Должанская, Кима, Лунская, Советская и Мурашкинская.

Районные администрации будут круглосуточно проверять паводковую обстановку.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay