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Пяти районам столицы Приволжья угрожает подтопление

Сегодня, 29 апреля, ожидается резкий подъем уровня воды на Волге (от Городца до Нижнего Новгорода). Об этом предупреждает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

 

«В связи с увеличением притока с Рыбинского водохранилища и боковых притоков за прошедшие сутки в Горьковском водохранилище, уровень верхнего бьефа поднялся до критической отметки», — отмечают в пресс-службе администрации города.

В зону подтопления могут попасть территории в Автозаводском, Сормовском, Ленинском, Канавинском и Московском районах. Наибольший уровень воды ожидается на улицах Бетанкура, Совнаркомовская, Должанская, Кима, Лунская, Советская и Мурашкинская.

Районные администрации будут круглосуточно проверять паводковую обстановку.

 

 

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Фото: pixabay

 

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