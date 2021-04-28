Стал известен предварительный прогноз погоды на май в Нижегородской области

Погода в мае в Нижегородской области по предварительным прогнозам ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы за счет более высоких температур во второй половине месяца. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
«В большинстве районов, по прогнозам синоптиков, в первые дни мая ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температурный фон будет на отметках +10… +13 градусов, а на северо-востоке области всего +8… +10 градусов. Ночью — 0… +5», — отмечает Ольга Мокеева.
В последующие дни среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше среднемноголетних значений: от +12 до +15.
«Осадки в мае будут в норме: 35−50 миллиметров. Что касается первых гроз, то они задержатся до более поздних чисел», — добавила начальник отдела метеопрогнозов.
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Фото: Алексей Шевченко
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