Стал известен предварительный прогноз погоды на май в Нижегородской области

«В большинстве районов, по прогнозам синоптиков, в первые дни мая ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температурный фон будет на отметках +10… +13 градусов, а на северо-востоке области всего +8… +10 градусов. Ночью — 0… +5», — отмечает Ольга Мокеева.

В последующие дни среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше среднемноголетних значений: от +12 до +15.

«Осадки в мае будут в норме: 35−50 миллиметров. Что касается первых гроз, то они задержатся до более поздних чисел», — добавила начальник отдела метеопрогнозов.

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Фото: Алексей Шевченко