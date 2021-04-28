Часы обратного отсчета на Большой Покровской после 800-летия города планируют перенести в парк Кулибина

По словам Олега Берковича, после праздника часы останутся в городе, но переедут в другое место.

«Они будут использоваться и как часы, и как арт-объект. Возможно, они смогут отсчитывать время до других крупных событий. Поскольку дизайн выполнен на основе проекта Кулибина, то будут уместно смотреться в парке, носящем имя нижегородского механика-самоучки», — отметил министр культуры.

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Фото: архив пресс-служб