Часы обратного отсчета на Большой Покровской после 800-летия города планируют перенести в парк Кулибина

Часы обратного отсчета до 800-летия города на Большой Покровской после праздника планируют перенести в парк Кулибина. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович на пресс-конференции 27 апреля.
По словам Олега Берковича, после праздника часы останутся в городе, но переедут в другое место.
«Они будут использоваться и как часы, и как арт-объект. Возможно, они смогут отсчитывать время до других крупных событий. Поскольку дизайн выполнен на основе проекта Кулибина, то будут уместно смотреться в парке, носящем имя нижегородского механика-самоучки», — отметил министр культуры.
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Фото: архив пресс-служб
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