В столице Приволжья благоустроят 300 гектаров общественных пространств

«В 2020 году в Нижнем Новгороде благоустроено 34 территории общей площадью 64,5 гектара. В этом году по федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“ сделаем еще 34 территории — это 104 гектара», — отмечает Глеб Никитин.

Кроме того, в дополнение к нацпроекту, благоустраиваются общественные пространства общей площадью 210 гектаров: это улица Большая Покровская, территория Стрелки, набережная Федоровского, парк «Швейцария» и многие другие.

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