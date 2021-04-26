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Школы и детские сады Нижнего Новгорода уйдут на выходные с 1 по 10 мая

С 1 по 10 мая школы и детские сады Нижнего Новгорода будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Ранее президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.Инициатива связана с целью предотвращения распространения коронавируса.

Таким образом, выходные дни в России пройдут с 1 по 10 мая включительно. Новая рабочая неделя начнется с 11 апреля.

 

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Фото: pexels

 

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