Школы и детские сады Нижнего Новгорода уйдут на выходные с 1 по 10 мая

С 1 по 10 мая школы и детские сады Нижнего Новгорода будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.Инициатива связана с целью предотвращения распространения коронавируса.
Таким образом, выходные дни в России пройдут с 1 по 10 мая включительно. Новая рабочая неделя начнется с 11 апреля.
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Фото: pexels
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