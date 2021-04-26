Центр Нижнего Новгорода перекроют с 10 по 20 мая

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют на время проведения фестиваля «Российская студенческая весна» с 10 по 20 мая. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.
С 6 утра 10 мая до 23:30 20 мая движение транспорта ограничат:
- от улицы Варварской до Нижневолжской набережной и по улица Ульянова и Минина
- по Верхневолжской набережной от Пискунова до площади Минина
- по Георгиевскому съезду на участке от Нижневолжской набережной до площади Минина
Также, с 8:00 до 23:00 19 мая ограничат движение на проспекте Гагарина около спорткомплекса «Нагорный». Кроме того, в данный период на этих участках дороги будет запрещена парковка. На территории установят ограждения, временные дорожные знаки и информационные аншлаги.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: https://news.nashbryansk.ru/
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.