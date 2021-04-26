Центр Нижнего Новгорода перекроют с 10 по 20 мая

С 6 утра 10 мая до 23:30 20 мая движение транспорта ограничат:

от улицы Варварской до Нижневолжской набережной и по улица Ульянова и Минина

по Верхневолжской набережной от Пискунова до площади Минина

по Георгиевскому съезду на участке от Нижневолжской набережной до площади Минина

Также, с 8:00 до 23:00 19 мая ограничат движение на проспекте Гагарина около спорткомплекса «Нагорный». Кроме того, в данный период на этих участках дороги будет запрещена парковка. На территории установят ограждения, временные дорожные знаки и информационные аншлаги.

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Фото: https://news.nashbryansk.ru/