К 1 июня в Нижнем Новгороде откроют 10 пляжей

Перед открытием пляжи будут обследованы, очищены, на них установят специальные знаки, урны и организуют спасательные посты. Пляжи будут открыты ежедневно с 10:00 до 19:00.

В Автозаводском районе официальный пляж откроют на втором озере парка культуры на проспекте Молодежном.

В Канавинском районе откроют три пляжа: на Мещерском озере (Мещерский бульвар), на озере Сортировочное (Березовая роща) и на озере Больничное (Московское шоссе).

На Щелоковском хуторе откроют пляжи пляжи на озерах №1 и №3 (Приокский и Советский районы)

Четыре пляжа откроют в Сормовском районе: два пляжа на Светлоярском озере (у улицы Мокроусова и улицы Гаугеля) и по одному на озере Лунское в поселке Копосово и озере Пестичное в поселке Дубравный.

Кроме пляжей на реках и озерах подготовят зоны для отдыха и занятий спортом:

в Автозаводском районе — на реке Оке на улице Фучика

в Ленинском — в затоне имени 25 лет Октября (на реке Ока)

в Нижегородском — на набережной Гребного канала

в Советском — на втором озере Щелоковского хутора

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Фото: pexels