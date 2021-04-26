К 1 июня в Нижнем Новгороде откроют 10 пляжей

В столице Приволжья с 1 июня по 31 августа будут открыты 10 официальных пляжей. Об этом сообщает городская администрация.
Перед открытием пляжи будут обследованы, очищены, на них установят специальные знаки, урны и организуют спасательные посты. Пляжи будут открыты ежедневно с 10:00 до 19:00.
В Автозаводском районе официальный пляж откроют на втором озере парка культуры на проспекте Молодежном.
В Канавинском районе откроют три пляжа: на Мещерском озере (Мещерский бульвар), на озере Сортировочное (Березовая роща) и на озере Больничное (Московское шоссе).
На Щелоковском хуторе откроют пляжи пляжи на озерах №1 и №3 (Приокский и Советский районы)
Четыре пляжа откроют в Сормовском районе: два пляжа на Светлоярском озере (у улицы Мокроусова и улицы Гаугеля) и по одному на озере Лунское в поселке Копосово и озере Пестичное в поселке Дубравный.
Кроме пляжей на реках и озерах подготовят зоны для отдыха и занятий спортом:
- в Автозаводском районе — на реке Оке на улице Фучика
- в Ленинском — в затоне имени 25 лет Октября (на реке Ока)
- в Нижегородском — на набережной Гребного канала
- в Советском — на втором озере Щелоковского хутора
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.