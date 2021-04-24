«Дом Щелокова» на Варварке восстановят к 800-летию Нижнего

Подготовка к реставрационным работам стартовала еще в 2020 году. До проведения демонтажа бревна были маркированы, обследованы, а элементы, не подлежащие реставрации — воссозданы.

После сборки сруба подрядчик приступит к воссозданию перекрытий, крыши, фасадов с декоративными деталями, установке окон и дверей, внутренней отделке помещений. Вернуть зданию исторический облик планируют к 800-летия Нижнего Новгорода.

Дом является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-пространственную и объемно-планировочную структуру, а также ряд первоначальных архитектурных деталей декора с прорисовкой профилей архитектурных элементов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб