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«Дом Щелокова» на Варварке восстановят к 800-летию Нижнего

Реставраторы приступили к восстановлению сруба «Дома Щелокова» — объекта культурного наследия, на Варварской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

 

Подготовка к реставрационным работам стартовала еще в 2020 году. До проведения демонтажа бревна были маркированы, обследованы, а элементы, не подлежащие реставрации — воссозданы.

После сборки сруба подрядчик приступит к воссозданию перекрытий, крыши, фасадов с декоративными деталями, установке окон и дверей, внутренней отделке помещений. Вернуть зданию исторический облик планируют к 800-летия Нижнего Новгорода.

Дом является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-пространственную и объемно-планировочную структуру, а также ряд первоначальных архитектурных деталей декора с прорисовкой профилей архитектурных элементов.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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