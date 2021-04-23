Благоустройство Нижегородской ярмарки планируют завершить к июлю

«Нижегородская ярмарка — один из главных символов города, в то же время это масштабная площадка, где проходят выставки и крупные деловые мероприятия. Наша задача — привести площадь в порядок к юбилею Нижнего Новгорода, сохранить ее идентичность и в то же время сделать современным и удобным местом отдыха», — рассказал министр культуры региона Олег Беркович.

Стоимость работ — 300 миллионов рублей из внебюджетных средств.

На площади появятся амфитеатр, детские площадки и игровая зона с водой. Для защиты от шума и пыли с проезжей части создадут вертикальное озеленение, а забор вокруг Ярмарки — уберут. В дни проведения мероприятий будут выставляться временные ограждения, а все остальное время территория будет открыта. При этом кованые ворота и флагштоки, установленные в 90-е годы, будут сохранены как наследие ХХ века.

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Фото: архив пресс-служб