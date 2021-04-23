Нижегородский пляж на Гребном канале планируют открыть для жителей города в этом году

По его словам, в 2020 году из 46 пляжей региона было открыто всего 22.

«Мы постараемся обеспечить безопасный отдых людям на пляжах. Планируем обратиться к мэру с просьбой восстановить пляж на Гребном канале, который там был раньше. Это станет подарком для всех жителей. Сейчас Гребной канал приводят в порядок, благоустраивают, но должна появиться и инфраструктура для безопасного отдыха на воде», — отмечает Валерий Синьков.

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Фото: Антон Фофонов