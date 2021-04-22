В Нижнем появится новая туристическая навигация к 800-летию города

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов совместно с АНО «Центр 800» и представителями туристской отрасли разработали модернизированную систему туристической навигации.

Информационные стенды и указатели в исторической части города обновят уже к августу 2021 года. При их разработке будет применен единый фирменный стиль Нижегородской области.

«Дизайн навигации прекрасно интегрируется в городской ландшафт, не создавая дополнительной нагрузки на восприятие улиц и архитектуры города. При этом указатели будут расположены в удобных местах, в поле зрения туристов», — отметила председатель правления Нижегородской гильдии экскурсоводов Александра Шарова.

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Фото: архив пресс-служб