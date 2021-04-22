В Нижнем отреставрируют главный дом усадьбы Рукавишниковых за 21 миллион рублей

Победителем аукциона по реставрации фасада усадьбы Рукавишникова на Верхневолжской набережной, 7 стала компания «Фрегат». Организация предложила за свои услуги 21,7 миллионов рублей, снизив начальную (максимальную) стоимость контракта на 5,8 миллионов.

Подрядчику предстоит отреставрировать фасад, въездные ворота, балконы, забор и арки до 31 июля.

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Фото: putidorogi-nn.ru