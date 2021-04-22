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В Нижнем отреставрируют главный дом усадьбы Рукавишниковых за 21 миллион рублей

Компания «Фрегат» отреставрирует фасад главного дома усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

 

Победителем аукциона по реставрации фасада усадьбы Рукавишникова на Верхневолжской набережной, 7 стала компания «Фрегат». Организация предложила за свои услуги 21,7 миллионов рублей, снизив начальную (максимальную) стоимость контракта на 5,8 миллионов.

Подрядчику предстоит отреставрировать фасад, въездные ворота, балконы, забор и арки до 31 июля.

 

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Фото: putidorogi-nn.ru

 

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