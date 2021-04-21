Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде откроют после реставрации 1 августа

«В настоящее время устанавливаются новые лестничные пролеты и ступени. Старые ступени были демонтированы, к сожалению, большую их часть невозможно использовать, но планируется смонтировать два пролета с историческими ступенями», — рассказал управделами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Подрядная организация завершила реставрацию лестницы на 65%.

«Лестница откроется 1 августа – когда-то именно в этот день она открывалась и в 1949 году. Это будет масштабное и зрелищное мероприятие. Внизу на ступенях будет играть известный оркестр, склоны и лестницу украсят проекции, программа предстоит невероятная. Сама лестница станет амфитеатром для зрителей», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

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Фото: Никита Духник