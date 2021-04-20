Сильный ветер ожидается 20 и 21 апреля в Нижегородской области

20 апреля в области ожидается усиление юго-восточного ветра до 12–17 метров в секунду. Ночью и днем 21 апреля — порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В связи с сильным ветром повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах ЖКХ, падения деревьев и слабоукрепенных конструкций.

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Фото: yesofcorsa.com