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В департаменте культуры Нижнего Новгорода проходят обыски: Роман Беагон задержан

Директора департамента культуры Нижнего Новгорода Романа Беагона задержали сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Вовк».

 

По словам источников «Коммерсант-Приволжье», следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием фиктивной закупки оборудования для парка Победы в 2020 году. Следствие полагает, что представители муниципального заказчика могли похитить около 2,5 миллионов рублей в ходе подготовки парка к празднованию.

 

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Фото: Instagram

 

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