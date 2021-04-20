В департаменте культуры Нижнего Новгорода проходят обыски: Роман Беагон задержан

По словам источников «Коммерсант-Приволжье», следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием фиктивной закупки оборудования для парка Победы в 2020 году. Следствие полагает, что представители муниципального заказчика могли похитить около 2,5 миллионов рублей в ходе подготовки парка к празднованию.

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Фото: Instagram