В нижегородском Доме Бракосочетаний впервые пройдут экскурсии

С 18 апреля в нижегородском Доме Бракосочетания стартуют экскурсии «История одного Счастливого дома». Об этом сообщает ГУ ЗАГС региона.
Особняк купца Иконникова на улице Малой Покровской – объект культурного наследия регионального значения. Дом выполнен в стиле академической эклектики XIX века, с лепным декором. В разные годы здесь жили купец II гильдии Александр Иконников и начальник Горьковского управления наркомата внутренних дел Матвей Погребинский.
В экскурсионную программу входит:
- посещение залов купеческого особняка, сохранивших аутентичные интерьеры, в сопровождении экскурсовода
- разрешение на проведение любительской фото- и видеосъемки
- просмотр фильма «История одного Счастливого дома»
Записаться на экскурсию организованной группой можно по телефону: 8 (83172) 433−82−66 или на сайте.
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Фото: http://nn-svadba.ru/ndb
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