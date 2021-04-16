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В нижегородском Доме Бракосочетаний впервые пройдут экскурсии

С 18 апреля в нижегородском Доме Бракосочетания стартуют экскурсии «История одного Счастливого дома». Об этом сообщает ГУ ЗАГС региона.

 

Особняк купца Иконникова на улице Малой Покровской – объект культурного наследия регионального значения. Дом выполнен в стиле академической эклектики XIX века, с лепным декором. В разные годы здесь жили купец II гильдии Александр Иконников и начальник Горьковского управления наркомата внутренних дел Матвей Погребинский. 

В экскурсионную программу входит:

  • посещение залов купеческого особняка, сохранивших аутентичные интерьеры, в сопровождении экскурсовода
  • разрешение на проведение любительской фото- и видеосъемки
  • просмотр фильма «История одного Счастливого дома»

Записаться на экскурсию организованной группой можно по телефону: 8 (83172) 433−82−66 или на сайте.

 

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Фото: http://nn-svadba.ru/ndb

 

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