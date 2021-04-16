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Фильтровальную станцию на Стрелке благоустроят к июлю

Реконструкция объекта культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция» на Стрелке завершится к июлю. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министра культуры Олега Берковича.

 

По словам Олега Берковича, здание планируют использовать в культурных целях. Так, в здании ОКН может появиться музей паровых машин и выставочный комплекс.

На реставрацию выделят 39 миллионов рублей из федерального бюджета. Рабочие воссоздадут старинный облик стен и фасада, укрепят фундамент, создадут гидроизоляцию и построят утепленную кровлю.

 

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Фото: центр800

 

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