Благоустройство улицы Большой Покровской завершится к июлю

«Работы должны быть завершены в начале июля, но очень рассчитываем, что получится сделать это немного раньше. Надеемся, что все неудобства, которые будут доставляться и доставляются сейчас жителям и предпринимателям, будут восприняты максимально лояльно», — отметила руководитель «Центра 800».

На сегодняшний день работы ведутся со стороны зданий с нечетной нумерацией — другая половина улицы вдоль четных домов открыта для пешеходов.

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Фото: Александр Воложанин