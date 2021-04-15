Благоустройство улицы Большой Покровской завершится к июлю

В Нижнем Новгороде благоустройство Большой Покровской ведется с небольшим опережением утвержденного графика. Об этом сообщила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.
«Работы должны быть завершены в начале июля, но очень рассчитываем, что получится сделать это немного раньше. Надеемся, что все неудобства, которые будут доставляться и доставляются сейчас жителям и предпринимателям, будут восприняты максимально лояльно», — отметила руководитель «Центра 800».
На сегодняшний день работы ведутся со стороны зданий с нечетной нумерацией — другая половина улицы вдоль четных домов открыта для пешеходов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Александр Воложанин
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.