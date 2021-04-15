Из Нижнего Новгорода запускают прямые рейсы в Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и Краснодар

Полеты будут выполняться до конца октября 2021 года.

С 27 апреля авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) запустит прямые рейсы в Краснодар и Минеральные воды. Из Нижнего Новгорода в Краснодар самолеты Embraer 190 будут летать три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Минеральные воды рейсы — два раза в неделю: по вторникам и субботам.

С 25 апреля на самолетах Boeing 737 будут выполняться рейсы в Калининград три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

С 28 апреля на самолетах Embraer 190 будут выполняться рейсы в Мурманск два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

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Фото: pexels