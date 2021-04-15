Перекресток Белинского и Ванеева перекроют до 6 мая

В Нижнем Новгороде на пересечении улиц Белинского и Ванеева закроют движение транспорта с 30 апреля до 6 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Перекресток закроют из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. На это время движение троллейбусов №13 будет приостановлено, а маршрут троллейбусов №9 и 17 временно пройдет через площадь Горького.
Трамвай №2 будет ходить по улицам Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Белинского, Ошарской и Кузнечихинской в оба направления.
Автобусы № А-2, А-17, А-27, А-28, А-3,А-16, Т-57, А-20, А-41, Т-34, А-61, А-92, Т-70, Т-91, А-62, Т-31 и Т-83 направят в объезд по прилегающим улицам.
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Фото: pexels
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