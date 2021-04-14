В Нижнем стартовало благоустройство набережной Гребного канала

Концепцию благоустройства разработало Бюро «Новое» под кураторством ИРГСНО.

Согласно разработанному проекту, набережную Гребного канала свяжут с остальными пространствами у воды благодаря непрерывному веломаршруту.

С Нижневолжской набережной до Гребного канала продлят двухполосную велодорожку, а также создадут беговую дорожку с покрытием из резиновой крошки. На старте и на финише оборудуют деревянные настилы с зонтиками и местами для отдыха, установят площадку для воркаута и йоги.

Кроме того, на набережной установят малые архитектурные формы, туалеты, заменят освещение, оборудуют велопарковки, восстановят бетонные трибуны и положат настилы.

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Фото: среда800