В Нижнем стартовало благоустройство набережной Гребного канала

На набережной Гребного канала стартовало благоустройство — от съезда с улицы Красная слобода до пересечения с улицей Слобода Подновье. Работы завершатся в июле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Концепцию благоустройства разработало Бюро «Новое» под кураторством ИРГСНО.
Согласно разработанному проекту, набережную Гребного канала свяжут с остальными пространствами у воды благодаря непрерывному веломаршруту.
С Нижневолжской набережной до Гребного канала продлят двухполосную велодорожку, а также создадут беговую дорожку с покрытием из резиновой крошки. На старте и на финише оборудуют деревянные настилы с зонтиками и местами для отдыха, установят площадку для воркаута и йоги.
Кроме того, на набережной установят малые архитектурные формы, туалеты, заменят освещение, оборудуют велопарковки, восстановят бетонные трибуны и положат настилы.
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Фото: среда800
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