В Нижнем создадут интерактивную карту компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта

Карта компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта появится летом 2021 года на базе сервиса ITGorky.

«Мы захотели сделать максимально удобный ресурс для представления о рынке искусственного интеллекта в регионе. Информация, размещенная на карте, будет полезна и разработчикам, и потенциальным инвесторам, и новым специалистам в этой сфере», — отметил директор АНО «Цифровое развитие социальных проектов» Евгений Федосеев.

Сейчас в Нижегородской области десятки компаний занимаются проектами с применением искусственного интеллекта. Среди крупнейших — нижегородские филиалы Intel, Harman, Huawei, Epam, Xperience AI.

На сайте ITGorky уже представлена актуальная информация о нижегородских IT-компаниях, бесплатных курсах, оплачиваемых стажировках, о вакансиях и продуктах, которые разрабатываются в регионе.

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Фото: ocsnt.kz