На этой неделе в Нижний Новгород придет потепление до +22 градусов

В понедельник, 12 апреля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов, а к ночи похолодает до +8. Скорость восточного ветра — 3–5 метров в секунду.

Во вторник и среду, будет ясно и без осадков. Утром воздух прогреется до +6 градусов, а днем потеплеет до +22. Ночью температура воздуха опустится до +8…+10. Ветер сменит направление на юго-восточное и ослабнет до 2–3 метров в секунду.

В четверг, 15 апреля, сохранится теплая погода. Утром обещают до +13, а днем — до +22 градусов тепла. К ночи похолодает до +6. Ветер на протяжении дня будет менять направление с южного на восточное, а затем на северо-восточное. Его скорость составит 1–3 метров в секунду.

К выходным немного похолодает. Днем обещают до +11 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +5.

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Фото: pexels