Нижегородские ученые создали инновационный материал для заживления ран

Новый материал состоит из бактериальной целлюлозы и дифосфата бетулина, пропитанных частицами оксида цинка. Этот состав позволяет ранам на коже быстрее заживать. Компоненты борются с опухолями и ожогами, а также обладают антибактериальными свойствами.

Эффективность ранозаживляющего материала уже проверили в лабораториях.

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Фото: pexels