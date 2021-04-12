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Нижегородские ученые создали инновационный материал для заживления ран

Авторами исследования стали сотрудники ННГУ, ПИМУ и их коллеги из МГУ имени Огарева и больницы имени Семашко. Как сообщили на сайте ННГУ, статью о разработке опубликовали в журнале Nanomaterials.

 

Новый материал состоит из бактериальной целлюлозы и дифосфата бетулина, пропитанных частицами оксида цинка. Этот состав позволяет ранам на коже быстрее заживать. Компоненты борются с опухолями и ожогами, а также обладают антибактериальными свойствами.

Эффективность ранозаживляющего материала уже проверили в лабораториях.

 

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Фото: pexels

 

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