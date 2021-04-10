В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство Окской набережной

На первом этапе благоустройства создадут временный пешеходный маршрут под Канавинским мостом и выход на улицу Советскую. Стоимость работ — 200 миллионов рублей, контракт заключен с подрядчиком ООО «РусСтрой».

Вдоль набережной будут оборудованы смотровые площадки с биноклями, двухполосная велодорожка и высадят около трех тысяч новых деревьев и кустарников.

Кроме того, у бывшего здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых появится новая точка притяжения — амфитеатр с местами для отдыха, столиками и встроенными шезлонгами, а вдоль управления ГИБДД — удобный пешеходный маршрут.

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Фото: среда800