В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство Окской набережной

Работы по благоустройству стартовали на участке от Канавинского моста до собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На первом этапе благоустройства создадут временный пешеходный маршрут под Канавинским мостом и выход на улицу Советскую. Стоимость работ — 200 миллионов рублей, контракт заключен с подрядчиком ООО «РусСтрой».
Вдоль набережной будут оборудованы смотровые площадки с биноклями, двухполосная велодорожка и высадят около трех тысяч новых деревьев и кустарников.
Кроме того, у бывшего здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых появится новая точка притяжения — амфитеатр с местами для отдыха, столиками и встроенными шезлонгами, а вдоль управления ГИБДД — удобный пешеходный маршрут.
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Фото: среда800
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