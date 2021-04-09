Нижегородский аэропорт «Стригино» готовит проект туристических вертолетных маршрутов

Эдуард Кошенсков подчеркнул, что сформировать проект планируют до конца 2021 года. Туристов предполагается развозить на вертолетах из аэропорта по наиболее популярным маршрутам.

«Одним из них может стать паломническо-туристический кластер Арзамас–Дивеево–Саров. В качестве примера мы взяли ситуацию, когда в северных регионах вахтовиков, прибывших туда на самолете, вертолетами развозят по строительным объектам. Только в нашем случае все это будет комфортно и программа интересней», — отметил Кошнесков.

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Фото: 1zoom.ru