В Нижнем Новгороде восстановят исторический балкон дома, где жил Максим Горький

Дом №11б по улице Короленко входит в усадебный комплекс нижегородского архитектора XIX века Владимира Лемке. На данный момент балкон находится в аварийном состоянии.

«Важно максимально достоверно воссоздать облик и габариты балкона. Проект готов, все расчеты по нагрузкам сделаны, проведены предварительные переговоры с жителями. В скором времени начнутся восстановительные работы», — отметил директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» Дмитрий Ивагин.

В доме №11б часто бывали известные писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, режиссер Владимир Немирович-Данченко, художник Михаил Нестеров и Федор Шаляпин.

К 800-летию Нижнего Новгорода благоустроят всю усадьбу Лемке, куда входят четыре дома.

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Фото: архив пресс-служб