Потепление до +18 градусов придет в Нижний Новгород на следующей неделе

По сообщению синоптиков, столбики термометров к середине следующей недели поднимутся до отметки +18 градусов. Жителей региона ждет пасмурная, облачная, но теплая погода. Даже в ночное время температура не опустится ниже +5 градусов.

Выходные также порадуют нижегородцев теплой погодой, но возможны осадки.

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Фото: Игорь Иванов