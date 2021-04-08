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Потепление до +18 градусов придет в Нижний Новгород на следующей неделе

В столицу Приволжья на следующей неделе придет настоящая весна. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +18 градусов к среде.

 

По сообщению синоптиков, столбики термометров к середине следующей недели поднимутся до отметки +18 градусов. Жителей региона ждет пасмурная, облачная, но теплая погода. Даже в ночное время температура не опустится ниже +5 градусов.

Выходные также порадуют нижегородцев теплой погодой, но возможны осадки.

 

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Фото: Игорь Иванов

 

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