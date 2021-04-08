В Нижегородской области начался ледоход на Оке со стороны Мурома

Ледоход идет по Оке в Нижегородской области со стороны Мурома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
-
автор фото — Никита Духник
Сотрудники ГУ МЧС зафиксировали начало ледохода на Оке во время авиапатрулирования по Нижегородской области. Лед пошел со стороны Мурома.
По словам начальника регионального МЧС Валерия Синькова, паводок в этом году начался несколько позже, чем обычно. На данный момент в 26 районах, подверженных затоплению, созданы пункты временного пребывания для людей на случай эвакуации.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Никита Духник
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.