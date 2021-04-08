В Нижегородской области начался ледоход на Оке со стороны Мурома

Сотрудники ГУ МЧС зафиксировали начало ледохода на Оке во время авиапатрулирования по Нижегородской области. Лед пошел со стороны Мурома.

По словам начальника регионального МЧС Валерия Синькова, паводок в этом году начался несколько позже, чем обычно. На данный момент в 26 районах, подверженных затоплению, созданы пункты временного пребывания для людей на случай эвакуации.

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Фото: Никита Духник