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В Нижегородской области начался ледоход на Оке со стороны Мурома

Ледоход идет по Оке в Нижегородской области со стороны Мурома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

 

  • автор фото — Никита Духник

Сотрудники ГУ МЧС зафиксировали начало ледохода на Оке во время авиапатрулирования по Нижегородской области. Лед пошел со стороны Мурома.

По словам начальника регионального МЧС Валерия Синькова, паводок в этом году начался несколько позже, чем обычно. На данный момент в 26 районах, подверженных затоплению, созданы пункты временного пребывания для людей на случай эвакуации.

 

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Фото: Никита Духник

 

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