Нижний Новгород присоединится к акции «Космический диктант»

11 апреля в 10:00 нижегородцы смогут принять участие в первом всероссийском «Космическом диктанте». Об этом сообщают организаторы проекта.
Акция пройдет в Нижегородском планетарии, специализированных школах и кванториумах. Участникам «Космического диктанта» нужно будет ответить на вопросы об истории космонавтики, жизни и работе на орбите и об исследовании планет.
Диктант можно пройти онлайн, подключившись к трансляции на vdnh.ru, cosmos.vdnh.ru или в группе ВКонтатке – #ВКосмосе. Перед стартом эфира участники должны заполнить электронную анкету и ответить на вопросы диктанта до 12:00 по московскому времени. По итогам будут выбраны десять победителей.
Главный приз – посещение одного из предприятий Роскосмоса.
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Фото: pexels
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