18+
  • Город
  • Город

8 апреля в Нижегородской области ожидается сильный ветер

Сегодня, 8 апреля, в Нижегородской области ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС.

 

Днем в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильные порывы юго-западного ветра до 16–21 метров в секунду. Ночью, 8 апреля, до 12—17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют укрываться от ветра в ближайшем здании. На улице нужно держаться подальше от деревьев, легких построек и линий электропередач. Возле этих объектов не рекомендуется оставлять автомобили.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: nk.life

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты