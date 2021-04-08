8 апреля в Нижегородской области ожидается сильный ветер

Сегодня, 8 апреля, в Нижегородской области ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС.
Днем в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильные порывы юго-западного ветра до 16–21 метров в секунду. Ночью, 8 апреля, до 12—17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют укрываться от ветра в ближайшем здании. На улице нужно держаться подальше от деревьев, легких построек и линий электропередач. Возле этих объектов не рекомендуется оставлять автомобили.
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Фото: nk.life
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