Архитектурно-художественная подсветка украсит фасады зданий к 800-летию Нижнего Новгорода

К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода на фасадах зданий и памятников появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Сейчас готовится перечень памятников архитектуры, которые нужно выделить художественной подсветкой. После этого будет разработана концепция освещения для каждого здания.
Освещение планируют установить на:
- канавинском мосту
- пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах
- фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского
- на памятниках Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства
- на памятнике Ленину на площади Ленина
Кроме того, на Большой Покровской подсветка появится на 60 домах от площади Минина до улицы Малой Покровской.
«Архитектурно-художественная подсветка позволит создать красивые световые эффекты на ключевых объектах нашего города. С иллюминацией улицы, по которым любят гулять жители и гости города, станут выразительнее», — отметил глава города Юрий Шалабаев.
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Фото: Никита Духник
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