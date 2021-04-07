Архитектурно-художественная подсветка украсит фасады зданий к 800-летию Нижнего Новгорода

Сейчас готовится перечень памятников архитектуры, которые нужно выделить художественной подсветкой. После этого будет разработана концепция освещения для каждого здания.

Освещение планируют установить на:

канавинском мосту

пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах

фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского

на памятниках Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства

на памятнике Ленину на площади Ленина

Кроме того, на Большой Покровской подсветка появится на 60 домах от площади Минина до улицы Малой Покровской.

«Архитектурно-художественная подсветка позволит создать красивые световые эффекты на ключевых объектах нашего города. С иллюминацией улицы, по которым любят гулять жители и гости города, станут выразительнее», — отметил глава города Юрий Шалабаев.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Никита Духник