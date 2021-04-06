В Нижнем Новгороде создается база по сохранению исторических зданий

В столице Приволжья создается база данных по санации исторических домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министерство имущества создало комиссию по санации исторических зданий. Ее участники осматривают состояние домов, чтобы принять решение об их сохранении или сносе.
«Визуальный осмотр недвижимости должен быть детальным, чтобы вместе с сараями не снести исторически ценные объекты. Я как участник комиссии оцениваю историческую ценность всех строений. К вопросу подходим системно: расселять дом и сносить, сносить, но при этом сохранять исторические детали — наличники, декор либо сохранять дом и делать обмеры для последующей реставрации», — отмечает советник АНО «Асирис» Анна Давыдова.
В ближайшем будущем будет составлен перечень домов, которые АНО возьмет на своей баланс, а затем передаст инвесторам.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: russiantowns.livejournal.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.