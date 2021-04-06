В Нижегородской области закрылся проект по созданию частного космодрома

Компания «КосмоКурс», которая планировала создать в Нижегородской области первый в России частный космодром закрывается. Об этом сообщает генеральный директор компании Павел Пушкин.
Компания планировала построить в одном из районов Нижегородской области стартовую площадку для организации платных полетов в космос.
Специальный аппарат должен был доставлять туристов на околоземную орбиту. Стоимость одного полета оценивалась в 200−250 тысяч долларов.
По словам Павла Пушкина, главные причины закрытия:
- непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту с местными властями
- невозможность получения от минобороны РФ необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты
«В «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации», — отмечает Павел Пушкин.
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Фото: pexels
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