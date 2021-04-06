В школах Нижнего Новгорода запустят систему распознавания лиц

Камеры видеонаблюдения в школах интегрируют с АПК «Безопасный город», а все полученные данные будут обрабатываться в системе «Черный список».

В образовательных организациях установят турникеты, видеокамеры на входных группах, считыватели и интеграцию с системой пожарной сигнализации.

В администрации Нижнего Новгорода отмечают, что в полной мере запустить систему распознавания лиц учеников не получится из-за требований законодательства в части обработки данных лиц, не достигших совершеннолетия.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области