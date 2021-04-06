В школах Нижнего Новгорода запустят систему распознавания лиц

В 2021 году в 100 школах Нижнего Новгорода запустят систему распознавания лиц. На финансирование проекта выделено 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Камеры видеонаблюдения в школах интегрируют с АПК «Безопасный город», а все полученные данные будут обрабатываться в системе «Черный список».
В образовательных организациях установят турникеты, видеокамеры на входных группах, считыватели и интеграцию с системой пожарной сигнализации.
В администрации Нижнего Новгорода отмечают, что в полной мере запустить систему распознавания лиц учеников не получится из-за требований законодательства в части обработки данных лиц, не достигших совершеннолетия.
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Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области
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