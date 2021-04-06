На площади Сенной стартовала подготовка к строительству колеса обозрения

Колесо обозрения установят на бетонной плите над фундаментами недостроенных трамплинов К-95 и К-125. Сейчас специалисты рассчитывают устойчивость склона. При необходимости будет разработан проект по его укреплению.

В министерстве спорта отмечают, что возведение колеса обозрения никак не повлияет на строительство комплекса трамплинов. Их фундамент будет законсервирован и над ним установят бетонную плиту.





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Фото: ​pexels