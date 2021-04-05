Стала известна причина вырубки деревьев в Нижегородском кремле

Спиленные недалеко от строящегося храма на территории кремля лиственные и хвойные деревья сильно ослаблены. Они потеряли до 50% объема кроны и являются переросшей живой изгородью. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
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автор фото — Никита Духник
Власти отметили, что многолетние ели спилили в рамках благоустройства Губернаторского сада.
«Объемы вырубки полностью компенсируются объемами новых посадок. Предусмотрена высадка 51 дерева и более 4000 кустарников», — отметили в управлении.
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Фото: Никита Духник
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