В Нижнем Новгороде пройдет переводческая конференция Translation Forum Russia

Церемонию открытия планируют провести на Нижегородской ярмарке. Профессиональные переводчики, студенты, фрилансеры и заказчики обменяются опытом, обсудят современные требования к качеству переводов и подготовке специалистов.

Предварительная программа мероприятия — это три тематические секции: «Мастерство перевода», «Бизнес-поток» и «Технологический поток».

«Символично, что эта крупная международная конференция впервые пройдет в столице Приволжья именно в год ее 800-летия. Мы ожидаем, что обновленный облик города привлечет еще больше гостей к участию в интересных мероприятиях, проводимых на его территории», — отметила руководитель департамента внешних связей Ольга Гусева.





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Фото: onemotionlab.com