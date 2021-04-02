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В Нижнем Новгороде стартует проект по тифлокомментированию спектаклей

В столице Приволжья начнется новый этап проекта по развитию доступной культурной среды для слепых и слабовидящих. Около 10 спектаклей в нижегородских театрах сопроводят тифлокомментированием. 

 

В Нижнем Новгороде начинается новый этап проекта по развитию доступной культурной среды для слепых и слабовидящих. Так, 1 апреля в театре драмы прошла премьера «Продавца дождя» — это первый в городе спектакль, который сопровождается тифлокомментированием.

«Сегодня сам протестировал эту технологию. Взял маску и специальный наушник, в котором слышал пояснения между репликами актеров. Комментарии предельно лаконичны и содержательны, позволяют рисовать в голове точные образы», — отметил Олег Беркович.



 

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Фото: Instagram Олега Берковича

 

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