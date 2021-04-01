Нижегородский аэропорт «Стригино» возобновляет прямые перелеты в Минск

Первый перелет запланирован на 11 апреля авиакомпанией «Белавиа». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Рейс Нижний Новгород — Минск будет выполнять авиакомпания «Белавиа». Время в полете — около 2 часов. Рейсы будут выполняться по воскресеньям с 11 апреля.
Вылет из столицы Беларуси планируется по воскресеньям в 00:25, прибытие в Нижний Новгород в 2:20. Обратный рейс из Нижнего Новгорода - в 3:30 с прибытием в Минск в 5:30.
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Фото: pexels
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