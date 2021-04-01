С 1 апреля нижегородцы могут записать детей в первый класс через портал «Госуслуги»

Сегодня, 1 апреля, на портале «Госуслуги» стартовал прием заявлений на обучение в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На главной странице сайта «Госуслуги» в разделе «Популярные услуги» необходимо пройти по ссылке «Прием заявлений на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Затем в открывшемся окне необходимо выбрать муниципалитет, образовательную организацию и заполнить поля по форме. Заявление автоматически регистрируется, а пользователю отправляется уведомление с присвоенным индивидуальным номером.
Каждая школа формирует график приема индивидуально, публикуя его на своем официальном сайте. Родители также могут лично обратиться в образовательную организацию, чтобы узнать результат.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.