С 1 апреля нижегородцы могут записать детей в первый класс через портал «Госуслуги»

На главной странице сайта «Госуслуги» в разделе «Популярные услуги» необходимо пройти по ссылке «Прием заявлений на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Затем в открывшемся окне необходимо выбрать муниципалитет, образовательную организацию и заполнить поля по форме. Заявление автоматически регистрируется, а пользователю отправляется уведомление с присвоенным индивидуальным номером.

Каждая школа формирует график приема индивидуально, публикуя его на своем официальном сайте. Родители также могут лично обратиться в образовательную организацию, чтобы узнать результат.





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Фото: pexels