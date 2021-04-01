Стало известно, когда начнется строительство дублера проспекта Ленина

В 2024 году в Нижнем Новгороде планируют начать строительство дублера проспекта Ленина. Предполагается, что работы закончат к 2030 году. Об этом сообщает главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.
Дублер проспекта Ленина включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.
Планируется, что дорога пройдет по улицам — Молитовская, Голубева, Баумана, Героя Попова. Ее длина составит 6,356 километров.
Строительные работы предполагают создание двух транспортных развязок в районе Молитовского и Мызинского мостов, надземного перехода на пересечении улицы Героя Попова и Новикова Прибоя, а также двух подземных переходов.
Проект прошел государственную экспертизу в 2013 году. Источники финансирования пока неизвестны.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.