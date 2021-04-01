Стало известно, когда начнется строительство дублера проспекта Ленина

Дублер проспекта Ленина включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.

Планируется, что дорога пройдет по улицам — Молитовская, Голубева, Баумана, Героя Попова. Ее длина составит 6,356 километров.

Строительные работы предполагают создание двух транспортных развязок в районе Молитовского и Мызинского мостов, надземного перехода на пересечении улицы Героя Попова и Новикова Прибоя, а также двух подземных переходов.

Проект прошел государственную экспертизу в 2013 году. Источники финансирования пока неизвестны.





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Фото: pexels