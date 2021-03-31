Из Нижнего Новгорода запустят экскурсии на ретро–паровозе

«Состав из двух стилизованных вагонов будет курсировать до станции «Кожевенное» по выходным. Возглавлять состав будет самый настоящий паровоз», — отметил Анатолий Кузнецов.

Летом маршрут будет действовать на регулярной основе. Для всех пассажиров будет подготовлена специальная экскурсия.

Кроме того, в пресс–службе пассажирской компании добавили, что в дальнейшем планируется продлить маршрут ретро-поезда до города Павлово и поселка Фролищи.





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Фото: архив пресс–служб