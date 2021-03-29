Стало известно, где пройдет гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

21 августа пройдет гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода в акватории Волги и Оки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода пройдет с 19 по 21 августа: помимо гала-шоу, в этот период будет организован ряд праздничных мероприятий на различных городских площадках. Шоу будет организовано с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций.
«Выбор площадки был сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки», — отметил Глеб Никитин.
В настоящий момент разрабатываются творческая концепция гала-шоу и широкий спектр всех условий проведения мероприятия, в том числе вопросов обеспечения безопасности.
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Фото: Руслан Самарин
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