Стало известно, где пройдет гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода пройдет с 19 по 21 августа: помимо гала-шоу, в этот период будет организован ряд праздничных мероприятий на различных городских площадках. Шоу будет организовано с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций.

«Выбор площадки был сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки», — отметил Глеб Никитин.

В настоящий момент разрабатываются творческая концепция гала-шоу и широкий спектр всех условий проведения мероприятия, в том числе вопросов обеспечения безопасности.

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Фото: Руслан Самарин