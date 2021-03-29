В Парке науки ННГУ пройдет лекторий о мозге и старении

2 апреля в парке науки ННГУ пройдут две лекции — «Мифы и мозге» и «Старение: загадки, теории и погоня за вечной молодостью». Вход на лекторий свободный.
Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут о самом мифологизированном органе человеческого тела – мозге.
- лекция «Мифы о мозге» — создатели портала о нейронауках в России разберут мифы, связанные с мозгом. Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются? На сколько процентов работает наш мозг? Всегда ли сквозное ранение мозга приводит к гибели и можно ли выжить с 10-ю процентами мозга?
- лекция «Старение: загадки, теории и погоня за вечной молодостью» — доктор физико-математических наук Михаил Иванченко обсудит тему старения и вечной молодости.
2 апреля
Время: 18:30
Место: улица Ульянова, 10Б
Вход на лекцию свободный, но необходима регистрация.
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