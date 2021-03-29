18+
  • Город
  • Город

В Парке науки ННГУ пройдет лекторий о мозге и старении

2 апреля в парке науки ННГУ пройдут две лекции — «Мифы и мозге» и «Старение: загадки, теории и погоня за вечной молодостью». Вход на лекторий свободный.

 

Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут о самом мифологизированном органе человеческого тела – мозге.

  • лекция «Мифы о мозге» — создатели портала о нейронауках в России разберут мифы, связанные с мозгом. Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются? На сколько процентов работает наш мозг? Всегда ли сквозное ранение мозга приводит к гибели и можно ли выжить с 10-ю процентами мозга?
  • лекция «Старение: загадки, теории и погоня за вечной молодостью» — доктор физико-математических наук Михаил Иванченко обсудит тему старения и вечной молодости.

2 апреля

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

Вход на лекцию свободный, но необходима регистрация.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: st.hi-it.spb.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты