Глеб Никитин рассказал, когда в Нижегородской области отменят масочный режим

Губернатор Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородцев о сроках отмены масочного режима в Нижегородской области.
Глеб Никитин подчеркнул, что говорить об отмене масочного режима еще рано.
«Да, ситуация стала лучше, но говорить об отмене масочного режима точно преждевременно», — отметил глава региона.
Несмотря на это, правительство приняло решение о послаблении коронавирусных ограничений. К примеру, с 1 апреля для пенсионеров Нижнего Новгорода отменят обязательную самоизоляцию.
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Фото: pexels
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