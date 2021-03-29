Глеб Никитин рассказал, когда в Нижегородской области отменят масочный режим

Глеб Никитин подчеркнул, что говорить об отмене масочного режима еще рано.

«Да, ситуация стала лучше, но говорить об отмене масочного режима точно преждевременно», — отметил глава региона.

Несмотря на это, правительство приняло решение о послаблении коронавирусных ограничений. К примеру, с 1 апреля для пенсионеров Нижнего Новгорода отменят обязательную самоизоляцию.





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Фото: pexels