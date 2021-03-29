Нижегородский аэропорт «Стригино» перешел на летнее расписание

Нижегородский аэропорт «Стригино» перешел на весенне-летнее расписание с 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Полеты будут выполнять 16 авиакомпаний по 30 направлениям. Традиционно в летнем расписании остаются рейсы на российские курорты – Анапу, Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Геленджик.
По международным направлениям будут выполняться рейсы в Анталью, Стамбул, Бишкек, Ош, Дубай и Ереван.
«Несмотря на то, что полеты по некоторым направлениям уже осуществляются, фактическое выполнение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки и соответствующих решений правительства РФ», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: reporter-nn.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.