Нижегородский аэропорт «Стригино» перешел на летнее расписание

Полеты будут выполнять 16 авиакомпаний по 30 направлениям. Традиционно в летнем расписании остаются рейсы на российские курорты – Анапу, Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Геленджик.

По международным направлениям будут выполняться рейсы в Анталью, Стамбул, Бишкек, Ош, Дубай и Ереван.

«Несмотря на то, что полеты по некоторым направлениям уже осуществляются, фактическое выполнение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки и соответствующих решений правительства РФ», — отметили в пресс-службе аэропорта.





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Фото: reporter-nn.ru