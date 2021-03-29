Первое граффити к 800-летию Нижнего Новгорода появилось на улице Пискунова

На улице Пискунова, во дворе Дворца детского творчества имени Чкалова, появилось новое граффити «Эскиз». На стрит–арте изображены известные достопримечательности города: Кремль и храм Иоанна Предтечи.
«Мы продолжаем традицию оформления фасадов наших объектов современными граффити. В этом году совместно с известными нижегородскими райтерами на территории Нижнего Новгорода появится 12 новых арт-объектов», — отметил директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.
Стрит–арт — первый рисунок из 12 запланированных арт-объектов к 800-летию города. Граффити будут украшать трансформаторные подстанции компании «Россети Центр» и Приволжье Нижновэнерго».
Автор работы – Алексей Гурнянский.
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Фото: центр800
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