Первое граффити к 800-летию Нижнего Новгорода появилось на улице Пискунова

«Мы продолжаем традицию оформления фасадов наших объектов современными граффити. В этом году совместно с известными нижегородскими райтерами на территории Нижнего Новгорода появится 12 новых арт-объектов», — отметил директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Стрит–арт — первый рисунок из 12 запланированных арт-объектов к 800-летию города. Граффити будут украшать трансформаторные подстанции компании «Россети Центр» и Приволжье Нижновэнерго».

Автор работы – Алексей Гурнянский.





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Фото: центр800