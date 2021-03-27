Космонавт опубликовал снимок Нижнего Новгорода из космоса

«Продолжаем наше космическое путешествие, но уже по ночным городам России. «Третья столица» или «Карман России» — так иногда называют #НижнийНовгород. Когда-то здесь проводилась самая большая ярмарка в стране, благодаря чему город получил быстрое экономическое развитие», — отметил космонавт.

В своей публикации он также выложил ночные панорамы городов — Ростов-на-Дону, Калуга, Саратов, Волгоград, Йошкар-Ола.

По данным Роскосмоса, сейчас Сергей Кудь-Сверчков находится на Международной космической станции в 64-й длительной экспедиции.

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