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Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 235 миллионов рублей

Петербургская компания благоустроит площадь между корпусами №1 и №2 в Нижегородском кремле за 235,7 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

 

Компания из Санкт–Петербурга займется благоустройством площади между зданий правительства региона и Заксобрания в Нижегородском кремле. Стоимость контракта — 235,7 миллионов рублей.

Подрядная организация должна — смонтировать ливневку, систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения, архитектурную подсветку и заменить гранитную брусчатку. Завершить благоустройство планируется к августу 2021 года.



 

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Фото: ekogradmoscow.ru

 

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