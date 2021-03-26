Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 235 миллионов рублей

Компания из Санкт–Петербурга займется благоустройством площади между зданий правительства региона и Заксобрания в Нижегородском кремле. Стоимость контракта — 235,7 миллионов рублей.

Подрядная организация должна — смонтировать ливневку, систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения, архитектурную подсветку и заменить гранитную брусчатку. Завершить благоустройство планируется к августу 2021 года.







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Фото: ekogradmoscow.ru